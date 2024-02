Oscar 2024: os 5 melhores filmes para assistir no streaming e no cinema

Assassinos da Lua das Flores

O longa de Martin Scorsese está disponível no catálogo do Apple TV+ e para venda digital ou aluguel no Prime Video (R$49,90/ R$ 14,90). Ainda é possível assistir também em algumas salas de cinemas do país. Assassinos da Lua das Flores concorre em 10 categorias do Oscar e tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.