Oscar: Emma Stone entra para o clube de atrizes com dois prêmios; saiba quem são as outras

Katherine Hepburn, em 1934, 1968, 1969 e 1982

Hepburn é a recordista de vitórias em atuação, com troféus por Manhã de Glória (1934), Adivinhe Quem Vem para Jantar (1968), O Leão no Inverno (1969) – empatada com Barbra Streisand por Funny Girl – e Num Lago Dourado (1981). Ela, no entanto, nunca compareceu às cerimônias para receber as estatuetas