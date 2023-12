No Tivoli Mofarrej, ceia no Must Restaurant ou no Seen

Réveillon no Must Restaurant terá uma ceia que inclui entradas especiais e pratos principais. A celebração conta com um open bar premium e terá o valor de R$1.900 por pessoa. Já no Seen, a ceia custa R$ 2.400 por pessoa. Festa com os DJs André, New, Daniel Sax e Carol Sauber.