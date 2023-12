As 10 melhores músicas nacionais de 2023, segundo o Estadão

Chico, Luisa Sonza- por Ana Lourenço, repórter de saúde do Estadão

Não tem como não citar uma das músicas mais escutadas do ano e, com certeza, uma das mais faladas do País. A melodia envolve o ouvinte que se permite entrar na poesia romântica escrita por Luísa para o então namorado, Chico Moedas. Há quem diga que é bossa nova, há quem discorde, mas é preciso admitir que chega perto. Se for, é a primeira do gênero a chegar ao topo das plataformas de streaming no Brasil.