Cinco shows para curtir no fim de semana em SP

Wanderléa

A cantora apresenta o show Wanderléa Canta Choros, dedicado ao repertório do álbum de mesmo nome. Entre as músicas escolhidas pela artista estão clássicos do gênero como Brasileirinho, Carinhoso e Apanhei-te Cavaquinho, além da inédita Um Chorinho pra Wandeca. Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 18/R$ 60. 2 de março, sábado, 21h, e 3 de março, domingo, 18h