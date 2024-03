Sistema eletro-hidráulico

Em 1989, Nigel Mansell venceu o Grande Prêmio do Brasil correndo em um F1-89, equipado com o primeiro câmbio eletro-hidráulico no volante. Dez anos depois, o primeiro carro de consumo com a tecnologia estreou no Salão do Automóvel de Frankfurt de 1997. Era o F355 F1 Berlinetta da Ferrari.