Mídia & Mkt

Quais são as maiores marcas brasileiras? Veja ranking

As 50 maiores marcas do Brasil atingiram o patamar de R$ 412 bilhões de valor de marca no País em 2024, um aumento de 4% nos últimos dois anos, segundo o último relatório Kantar BrandZ, obtido com exclusividade pelo Estadão. Veja a seguir as mais valiosas, segundo o levantamento.