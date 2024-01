As empresas mais valiosas do mercado imobiliário em 2023

3º lugar - Cury

A Cury Construtora fechou o ano com valor de mercado de R$ 5,22 bilhões. A empresa lançou apartamentos com um ou dois dormitórios e teve preço médio de vendas no quarto trimestre do ano passado de R$ 282,6 mil, 15,2% a mais do que no mesmo trimestre de 2022. No ano completo, o salto no valor do preço médio de venda dos imóveis foi de 14,1%.