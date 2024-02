O porto que vai investir R$ 1 bilhão para receber navios de até 400 metros

Obra de R$ 1 bilhão

A Portonave, que opera o maior terminal de contêineres do Sul do Brasil, no Porto de Navegantes (SC), investe para receber navios de até 400 metros de comprimento, os maiores em circulação transportando cargas pelo mundo. Nesse espaço, cabem quase quatro gramados do Maracanã, ou 24 mil contêineres