Padrão de vida

No cargo de gerente de marketing de performance digital, a publicitária equipara seu padrão de vida ao de alguém de classe média em São Paulo, mas pondera que não teria alcançado essa ascensão se estivesse no Brasil. “Apesar do custo de vida alto, você vê a cor do seu dinheiro e isso faz com que grande parte dos brasileiros continuem no país”, diz.