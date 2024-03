11 plantas para evitar em casa se você tem pet

1 e 2. Comigo-ninguém-pode e costela-de-adão

“Se optar por ter a comigo-ninguém-pode, tenha certeza de que fique do lado de fora da casa e que nenhum pet esteja próximo”, conta a jardinista Priscilla Soares Bruno. Por terem oxalato de cálcio, ambas podem causar vômito, diarreia, irritação da mucosa oral e disfagia, e são consideradas as mais perigosas. No mesmo grupo, estão alocásia, copo-de-leite, antúrio e filodendro.