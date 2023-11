O que diz Alexandre Correa?

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Após as declarações de Ana ao Domingo Espetacular, o empresário afirmou que ela está cometendo “uma verdadeira injustiça” ao falar sobre o caso, segundo a Quem. O empresário não respondeu ao pedido do Estadão para um pronunciamento sobre as dívidas do ex-casal.