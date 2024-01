BBB20 - Hadson x mulheres

As meninas do BBB 20 descobrem que Hadson estava com planos de desestabilizar Mari no jogo. No quarto, elas decidem confrontá-lo. A partir daí, foi treta atrás de meme, com direito à frase da Flay que virou bordão - “Vamo, galera, mulheres!” - e Bianca Boca Rosa olhando a cena da briga e questionando: “Gente, o que é isso? Um filme?”.