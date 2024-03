Expulsões no BBB

Os expulsos do BBB por agressão

Wanessa Camargo, cantora que participou do BBB 24 no grupo Camarote, foi expulsa da casa pela produção do programa por conta de uma suposta agressão a Davi neste sábado, 2. Entenda o caso dela e relembre outros participantes desclassificados por motivos parecidos.