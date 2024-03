Falou demais? Cinco vezes em que o apresentador do BBB interferiu no jogo

BBB 21: ‘Bronca’ de Leifert em Rodolffo

Na edição, Leifert fez críticas à postura do cantor sertanejo Rodolffo, que escolheu Arthur e Arcrebiano para receber o castigo do Monstro da semana. “O Monstro, pensem, tira o seu adversário da jogada por um dia e meio, dois. O cara não dorme, não come direito, não vai ao banheiro direito, tem que ficar andando para lá e para cá, você sempre sabe onde ele está... Usem com inteligência o Monstro”, disse.