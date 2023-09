As cinco piores seleções do mundo, segundo ranking da Fifa

206º - Ilhas Virgens Britânicas

Depois de deixar a lanterna do ranking da Fifa e “saltar” para o posto de terceira pior seleção do planeta na atualização de julho, a equipe venceu um jogo na data Fifa deste mês – seu primeiro em 15 anos. No duelo contra as Ilhas Turcas e Caicos, válido pela Liga das Nações da Concacaf, o time das Ilhas Virgens saiu com a vitória por 3 a 1.