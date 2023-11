Brasil x Argentina: quem tem mais vitórias? Veja números e história do confronto

Origem da rivalidade

Brasil e Argentina dominam o futebol na América do Sul, com oito títulos mundiais somados. A rivalidade entre as nações tem raízes no século 19 e na colonização do continente, por Portugal e Espanha. Historiadores apontam que as Guerras da Cisplatina (1825-1828) e do Prata (1845-1852) solidificaram o Império brasileiro e fomentaram uma rivalidade geopolítica com as demais potências do continente. Surge disso a tensão com a Argentina.