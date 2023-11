Como foram as estreias de promessas da seleção brasileira ao longo dos anos?

Neymar

Diferente dos outros craques, Neymar não foi chamado às vésperas do Mundial; pelo contrário, iniciou sua passagem pela seleção em 2010 após fracasso na África do Sul. Com a saída de Dunga e a chegada de Mano Menezes, o atacante do Santos chegou à seleção para iniciar o ciclo que culminaria na Copa de 2014, no Brasil. Ao lado de Ganso, Pato e outros, foi titular e marcou na estreia, em amistoso contra os Estados Unidos, que terminou com vitória por 2 a 0.