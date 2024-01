Confira jogadores que estão livre no mercado neste começo de ano

Alex Teixeira

A passagem de Alex Teixeira pelo Vasco, iniciada em meados de 2022, culminou com o encerramento do ciclo do jogador no clube carioca, marcando o fim de uma breve experiência que gerou consideráveis expectativas entre os torcedores. Após 12 anos atuando no futebol internacional, a chegada de Teixeira ao Rio de Janeiro foi recebida com grande entusiasmo, sobretudo pela sua trajetória destacada em solo estrangeiro. O jogador teve participação crucial no acesso do Vasco à elite, mas, não conseguiu se firmar como peça fundamental no elenco alvinegro.