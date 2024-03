Confira os carros de luxo dos craques do futebol mundial

Neymar

Após ser contratado pelo Al-Hilal, Neymar exigiu que a equipe saudita o presenteasse com carros de luxo. Uma das escolhas foi uma Bentley Continental GT, avaliada no Brasil em mais de R$ 2 milhões. A garagem do Brasileiro ainda tem máquinas como Aston Martin DBX e Mercedes-Benz Classe G Wagon.