Lucas Moura - São Paulo

Em 2010, Lucas, então chamado de Marcelinho, brilhou no São Paulo, que conquistou o título da competição. Ele foi promovido ao time profissional do time tricolor no mesmo ano. Seu talento chamou a atenção de clubes ao redor do mundo, e em 2012, após a conquista da Sul-Americana, Lucas Moura foi comprado pelo PSG.