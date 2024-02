1. Gabigol (Flamengo)

Gabigol coleciona títulos pelo Flamengo. Na maioria das vezes, as conquistas vieram junto de provocações. Já sobrou até para Tite. A mais ‘famosa’ provocação do atleta foi com Marcelo, do Fluminense, quando mostrou o símbolo da Copa do Brasil. O lateral respondeu à altura. Em campo, Gabi é brigador e gosta de firula.