Quem são e quanto valem 7 joias reveladas no Brasileirão de 2023

Wesley, Corinthians

Mesmo sem ter uma temporada como esperava, a diretoria corintiana revelou peças importantes para as próximas temporadas. Um destes casos é o do garoto Wesley, lançado por Vanderlei Luxemburgo e que ganha chances com Mano Menezes. Aos 18 anos, deve continuar no elenco em 2024. Valor: R$ 10,5 milhões