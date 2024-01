Copinha 2024: conheça os maiores e menores estádios do torneio

Estádio Senador José Ermírio de Moraes - Alumínio

Com capacidade para cerca de 1,7 mil pessoas, o estádio pertence à Associação Atlética Alumínio. Nesta edição da Copinha abriga as partidas do Grupo 20, que conta com Sharjah, Trindade-GO, XV de Piracicaba e Náutico.