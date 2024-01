Futebol

Veja quais estádios que já receberam finais da Copinha

Ao longo das 53 edições já encerradas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a final aconteceu fora do Pacaembu apenas 17 vezes. As duas primeiras finais aconteceram na Vila Manchester, Zona Leste de São Paulo. O Canindé é o segundo estádio que mais recebeu decisões da Copinha. O torneio termina no dia 25 de janeiro, data que marca o aniversário de 470 anos da capital paulista. Ainda não está definido o local da final. Certo é que não será no Pacaembu.