Corinthians teve 8 técnicos em pouco mais de três anos; relembre

Fernando Lázaro (24 jogos)

Após assumir interinamente o Corinthians por duas vezes, Fernando Lázaro começou 2023 efetivado no comando do Corinthians. As atuações irregulares e a eliminação precoce no Paulistão fizeram o filho do ídolo Zé Maria ficar apenas 24 partidas no cargo. Atualmente coordena o setor de análise de desempenho do Grêmio.