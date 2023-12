Futebol

Confira cinco atletas que se aposentaram do futebol em 2023

Filipe Luís se despediu da torcida flamenguista neste domingo, após vitória do time rubro-negro diante do Cuiabá, no Maracanã. O lateral-esquerdo deve continuar no clube, com alguma outra função. O Estadão destaca outros cinco atletas que deixaram os gramados em 2023.