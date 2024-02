Futebol: cinco gramados que estão entre os melhores do Brasil

1º Beira-Rio (RS)

Reformado para a Copa do Mundo de 2014, o Beira-Rio, estádio do Internacional, é frequentemente lembrado pelos boleiros por ter um dos gramados de maior qualidade no País. Craques com carreira internacional, como Rafinha (São Paulo) e Marcelo (Fluminense) já rasgaram elogios ao campo, afirmando ser o melhor do Brasil. Para conservar o campo mesmo com shows internacionais, é realizado um cronograma de manutenção personalizado a cada evento no local.