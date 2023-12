César Sampaio – seis títulos

Revelado pelo Santos, César Sampaio se colocou como um dos principais volantes do futebol brasileiro a partir de 1991, no Palmeiras. Com duas passagens pelo clube, no período em que era patrocinado pela Parmalat, levantou seis troféus como capitão: Brasileirão, Libertadores e Paulistão no período, que o alçaram para a seleção brasileira e o futebol europeu.