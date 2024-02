Elias (38 anos)

Multicampeão pelo Corinthians e com passagens por Flamengo, Atlético-MG e Bahia, Elias pendurou as chuteiras de forma muito discreta. Em 2021, perdeu espaço no clube nordestino e teve seu contrato rescindido. Hoje, é visto com Ronaldo Fenômeno em alguns jogos do Cruzeiro. Está trilhando a carreira como executivo de futebol.