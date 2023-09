Futebol

Músicos

O mundo da música se rendeu aos talentos do atacante. A cantora Selena Gomez viralizou nas redes sociais com vídeos de sua reação ao acompanhar o desempenho do craque. Além dela, Camila Cabello e Liam Gallagher, ex-vocalista da banda Oasis, prestigiaram as partidas.