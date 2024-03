Quais jogadores de futebol com mais hat-tricks no século 21

5° Harry Kane

Atacante do Bayern de Munique, Harry Kane estava até o início do mês empatado com Neymar no número de hat-tricks. O inglês, no entanto, superou os números do brasileiro após anotar três gols na impressionante goleada de seu clube contra o Mainz por 8 a 1 no Campeonato Alemão. Agora, são 22.