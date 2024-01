Futebol

Quais os jogos com ingressos mais caros do Paulistão? Veja lista

Os Estaduais começaram e com eles vêm os torcedores, que buscam ingressos para lotar as arquibancadas. No principal campeonato do tipo, o Paulistão já mostra uma base dos preços para o ano em seu ticket médio. Confira o levantamento do Estadão.