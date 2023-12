Quais os jogos com maior bilheteria no futebol brasileiro em 2023? Confira o top 5

São Paulo 1 x 1 Flamengo – Copa do Brasil – R$ 24,52 milhões

A partida que deu o título da Copa do Brasil ao São Paulo – o primeiro da história do clube – foi também o segundo jogo com maior bilheteria no Brasil em 2023. Com uma renda bruta de R$ 24,5 milhões, o time tricolor lucrou com a força das arquibancadas no Morumbi e com a conquista inédita.