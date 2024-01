Tite (2016-2022)

Assim como Mano Menezes, Tite assumiu a seleção brasileira após sucesso no Corinthians. É, até hoje, o trabalho mais longevo de um treinador à frente do Brasil (2290 dias). Com as eliminações nas quartas de 2018 e 2022, Tite deixou o comando com apenas uma Copa América, conquistada em 2019.