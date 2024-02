Quais são os clubes mais valiosos do Brasil? Veja top 10

1º Flamengo

O Flamengo possui a maior torcida do País, com incríveis 45 milhões de torcedores, e conseguiu equalizar as dívidas a ponto de entrar em um ciclo virtuoso de faturamento superior a R$ 1 bi. Com um time de craques, como Arrascaeta e De La Cruz, o rubro-negro carioca está sempre com o Maracanã cheio e brigando pelos principais títulos da temporada. O clube é avaliado em R$ 4,5 bilhões.