1ª Marta (Brasil) – US$ 13 milhões (R$ 63 milhões)

Maior nome da história do futebol feminino do Brasil, Marta disputará seu último Mundial com o Brasil neste ano. Eleita seis vezes melhor do mundo, tem a última chance de conquistar o título inédito com a seleção, ao lado da treinadora Pia Sundhage. Aos 37 anos, atua no Orlando Pride, dos EUA.