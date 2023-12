1. Internacional 7 x 1 Santos

Maior goleada do Brasileirão, o Internacional repetiu o placar que o Santos havia sofrido em 2005, diante do rival Corinthians. Antes do fim do primeiro tempo, os mandantes já venciam por 4 a 0 no Beira-Rio. A derrota foi crucial para a queda da equipe, que foi derrotada ainda pelo Fortaleza na última rodada para cair à Série B na primeira vez de sua história.