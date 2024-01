Futebol

Santos: quais jogadores o time contratou para 2024? Confira os principais reforços

A pouco mais de uma semana do início do Campeonato Paulista, o Santos tem seus preparativos finais para a temporada de 2024. Rebaixado para a Série B, a equipe, que será comandada por Fábio Carille, é quem mais se movimentou no mercado, comparado com os rivais do Estado. Confira os principais nomes.