Seleção da Copa do Brasil: São Paulo domina equipe ideal; veja time completo

São Paulo domina seleção

Na defesa, Rafinha, Beraldo, Caio Paulista, além do goleiro Rafael, domina a seleção ideal da Copa do Brasil. Campeão diante do Flamengo, o setor foi destaque do time durante a competição e pouco sofreu na decisão. Wellington Rato e Rodrigo Nestor, além do treinador Dorival Júnior, completam a lista.