Veja cinco séries documentais sobre esporte disponíveis no streaming

‘Por que Waldemar?’

Uma análise profunda e minuciosa sobre a relação dos principais clubes de futebol do Brasil com a administração financeira. É desta forma que pode ser traduzido o documentário “Por que Waldemar? Eis a questão do futebol brasileiro”, disponível no Star+. O ponto inicial é a apresentação de Waldemar Lemos no comando do time do Flamengo, em 2003.