Primeira final

Após empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Nova Iguaçu entrou na disputa com o Vasco em vantagem por ter melhor campanha no Carioca e comemorou muito o feito inédito ao chegar pela primeira vez à final do Estadual. Do outro lado, terá o Flamengo, que eliminou o Fluminense.