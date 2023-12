Prédio vai ocupar antiga arquibancada

No lugar do Tobogã, será erguido um prédio multifuncional com um hotel de luxo, centro de reabilitação esportiva, cafés, restaurantes, escritórios, um mercado gastronômico, um centro de convenções e eventos e um novo espaço para até 8,5 mil pessoas no subsolo. São cinco andares e mais quatro subsolos. Nada disso está pronto.