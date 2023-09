Os 10 esportes mais bizarros do mundo

Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Times

Cavalo de madeira (Hobbyhorse)

Apelidada recentemente de “equitação vegana”, essa modalidade tem história na Finlândia e reúne mulheres de 12 a 25 anos. Assim como no hipismo, as participantes têm de completar um circuito com obstáculos montadas em um cavalo de brinquedo.