Expedição escaneou mais de 13.467 km²

A Deep Sea Vision afirma que escaneou mais de 13.467 quilômetros quadrados do fundo do oceano com uma tripulação de 16 pessoas e um drone subaquático não tripulado para tentar encontrar o avião Lockheed 10-E Electra de Amelia Earhart. As imagens mostram uma massa que parece ter o formato de um avião a cerca de 160 quillômetros da Ilha Howland.