Arábia Saudita

Não existe uma lei penal codificada na Arábia Saudita, sendo a lei Sharia, o sistema jurídico do Islã, a lei do país. Todas as relações sexuais fora do casamento são ilegais e a pena para um homem casado que tenha relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo é geralmente punida com morte por apedrejamento.