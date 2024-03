SXSW 2024: Veja quais são os painéis imperdíveis do maior festival de inovação do mundo

Chefe do ChatGPT

O executivo da OpenAI e chefe do ChatGPT, Peter Deng, vai discutir as implicações filosóficas da IA e se as novas ferramentas vão nos dar produtividade ou nos tornar desempregados. Segunda-feira 11 às 13h30 de Brasília, com transmissão online no site do SXSW.