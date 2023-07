Grupo Alife Nino (Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Tatuzinho)

Uma das tradições dos bares do Grupo Alife Nino é a feijoada de quarta e sábado. Todas as quartas, em todas as unidades em São Paulo, e aos sábados, em todos os bares da marca pelo Brasil, as casas servem o buffet de feijoada tradicional.