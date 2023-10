Opções e preços

Entre os sabores, estão o fettuccine alla bolognese (R$ 62), Spaghettone Bandiera com tomate, stracciatella e pesto (R$ 67), Tonnarelli Cacio e pepe com crosta de pecorino (R$ 73), e, La Regina Spaghetti Carbonara com crispy de guanciale (R$ 81).