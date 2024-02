Ato na Avenida Paulista

Como é perfil do bolsonarista presente no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista?

Estudo feito pela Universidade de São Paulo (USP) identificou que o retrato do apoiador do ex-presidente que foi à Paulista é de um homem branco, identificado com a direita, católico e que se considera “muito conservador”